Márquez señala que ha sido «un día mentalmente estresante»

Spielberg (Austria), 18 ago (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), que no pasó de la decimotercera plaza al término de la primera jornada de entrenamientos del Gran Premio de Austria de MotoGP, señaló que había sido "un día mentalmente muy estresante".

"Ha sido un día en el que he tenido que estar muy concentrado para adaptar mi estilo de pilotaje a esta nueva aerodinámica, porque es muy diferente", explicó el español.

"Pilotando es completamente diferente la manera de afrontar las curvas, pero me he ido adaptando bastante rápido, más de lo que me esperaba y sí que es cierto que al final el nivel de rendimiento es parecido, aunque los puntos débiles son los mismos, donde sigo perdiendo tiempo es en el mismo sitio, y de hecho aún tenemos que seguir trabajando", reconoció.

"Lo bueno es que de entrada estamos en este circuito a un nivel parecido o un pelín mejor que con la otra aerodinámica, falta investigar este camino nuevo con tanto 'downforce' delante, para ver si podemos ir mejorando poco a poco, y también comprobarlo una vez más en Cataluña y en San Marino, para dar la información necesaria a los ingenieros", explicó Márquez.

Márquez ha reconocido que Alberto Puig le ha dicho que 'no hace falta tanto, estás frenando muy tarde', a lo que Marc Márquez ha respondido que "por dentro iba al límite, pero desde la tele se ha visto también. Se lo he agradecido. El 'Team Manager' te hace reflexionar a veces".

"Esa ha sido nuestra conversación, me ha venido a advertir que tuviera cuidado. Él es el primer realista con las condiciones en las que estamos", recuerda el piloto de Honda.

"No me he encontrado muy bien con el segundo neumático. Por equis razón, no he conseguido cuadrar la vuelta, pero tampoco me encontraba tan cómodo como con el primer neumático, si me hubiese encontrado cómodo, hubiese tirado, pero ya he visto que no me salía del todo fácil", insistió Márquez.

"El problema pilotando sigue siendo poca estabilidad en frenada. Cuesta mucho tener el contacto con la rueda de atrás y parar la moto con las dos ruedas, con la trasera también. Ese es un punto. Y luego, saliendo de las curvas, la tracción sigue siendo poca", explica sobre sus problemas el piloto de Honda.

"Es verdad que aquí hay una carcasa más dura; es la misma para todos, pero para los problemas que tenemos nosotros aún va peor y es muy diferente de pilotar, pero los problemas principales siguen siendo los mismos, o de lo que nos quejamos todos los pilotos de Honda son los mismos", insistió.

