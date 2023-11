Márquez insiste en cerrar su época en Honda con el máximo respeto

Cheste (Valencia), 23 nov (EFE).- El español Marc Márquez disputará este fin de semana su último gran premio como piloto oficial de Honda y el martes se subirá a su nueva moto, la Ducati del equipo Gresini, situación que prefirió dejar al margen y centrarse en la competición.

"Uno, por respeto al equipo, y dos, porque mi compromiso con Honda y con el equipo será máximo hasta la última vuelta de Valencia, hasta que cruce la línea de meta. Este fin de semana sólo quiero que se hable del equipo. No me gusta decir que es la última carrera con Honda, porque no se sabe en el futuro, pero el cierre de esta era tan increíble, de este periodo en el que hemos logrado seis títulos mundiales e intentaremos despedirlo de la mejor manera", explicó Marc Márquez.

El piloto reconoció estar "cansado de todos los compromisos que he tenido…, pero son todos compromisos bonitos, que se agradecen y evidentemente será un fin de semana de emociones, en el que uno de mis trabajos principales será evadirme y gestionar esas emociones, aunque cueste y sea imposible para cualquier persona, pero intentaré centrarme en pista y no pensar mucho en los buenos momentos y en el pasado".

"Este es uno de los grandes premios más extraños, diría. A nivel personal porque no soy aún realista conmigo mismo del cambio que va a suponer todo, pero al final tenemos que afrontarlo de la mejor manera y será un fin de semana diferente. Emocionante, no por la tensión o por la presión, simplemente por la despedida", reconoció Marc Márquez.

Marc Márquez explicó el motivo de estrenar un nuevo diseño de casco: en la última carrera quería hacer un guiño a Honda y al equipo, que son los que me han traído hasta aquí, con los que hemos conseguido muchas cosas, que me han ayudado en los momentos malos".

"Está basado en los colores de HRC, poniendo una palabra en japonés que me han dicho que dice 'Gracias' (Risas). Tendremos que creerles que pone 'Gracias', aunque también lo he puesto en castellano, por si acaso, que esto sí que lo entiendo, y luego sí que quise poner las seis fotos de los seis campeonatos, más la última foto del último podio en Japón para inmortalizar este momento", señala Márquez.

Al referirse a la pelea entre Martín y Bagnaia, el seis veces campeón del mundo afirma que "todo se basará en la carrera sprint, si es capaz de recortar ahí cinco puntitos, todo es posible. Y depende de su velocidad. Si la tiene durante el fin de semana, mandará él y el planteamiento de carrera que quiere afrontar pues cuando tienes velocidad, puedes cambiar la carrera si quieres".

De Bagnaia señaló que "es sencillo y a la vez difícil. Para Martín es fácil, porque sólo le queda atacar. Lo tiene todo perdido, así que sólo tiene que atacar y no tiene nada que perder, así que es muy fácil de afrontar. A Pecco le pueden entrar esas dudas de si defender o atacar, y es ahí donde te puedes liar rápido. Yo siempre que me he jugado un título he salido a atacar hasta el domingo en la carrera, y ya ahí sí que toca gestionar".

En lo que al futuro de Honda se refiere, Marc Márquez dijo que "Honda es Honda y ya veréis que el año que viene va a mejorar, no sé si suficiente para luchar por el título, pero es Honda, la mejor fábrica del mundo, la más grande y la que tiene mayor historial. Lo va a hacer conmigo o sin mí".

Por: EFE