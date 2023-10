Márquez asegura cambiar de equipo ha sido decisión «emocionalmente muy dura y arriesgada»

Mandalika (Indonesia), 12 oct (EFE).- El español Marc Márquez, que ha hecho pública hoy su decisión de correr en 2024 con la escudería privada "Gresini Racing" al manillar de una Ducati Desmosedici de la anterior temporada, ha asegurado que para él "la semana pasada no era felicidad sino una semana dura emocionalmente y una decisión muy dura y arriesgada a la vez".

"Al final, en la vida tienes que salir en ocasiones de la zona de confort si quieres seguir creciendo y mi zona de confort era Honda. La situación estaba controlada, no tenía presión, tenía el discurso de 'estamos desarrollando la moto', era lal mejor Honda de la parrilla de salida, mis mecánicos y mis amigos dentro del box y esa era la zona de confort, pero al final también tenía que mirar por mi carrera deportiva o así me lo aconsejaron todos los míos e intenté ver qué era lo que necesitaba", explica Márquez sobre su situación.

"Ahora para seguir con mi carrera deportiva, no para ganar sino para seguirla, necesito disfrutar encima de la moto otra vez, necesito volver a verme competitivo, que no significa ganar sí o sí, sino volver a estar delante, pues llevo dos años sin ganar una carrera, llevo dos años con dos podios y lo primero de todo es que tengo que volver a sonreír dentro del casco, divertirme encima de una moto y luego, si consigo eso, pues van a llegar las cosas", insiste Marc Márquez al desvelar sus prioridades.

Márquez asegura que no ha "cambiado el discurso". "Dentro de los márgenes de la realidad que se puede contar, en Misano estaba casi al noventa por ciento dentro de Honda, mi mentalidad estaba en Honda, pero luego fueron avanzando las semanas y, en Japón, hubo una serie de reuniones con Honda en las que mostró su compromiso e hizo todo lo que pudo, pero creo que el proyecto ahora mismo está en un punto en el que necesita tiempo".

"Honda es Honda y lo va a conseguir ¿y lo puede conseguir el año que viene?, pues quizás sí, y ¿es una de las opciones?, ¡pues también!, porque si alguien lo puede hacer son ellos, pero necesitan tiempo y necesitan poner todo el presupuesto en la moto y seguir creciendo y evolucionando y con tiempo creo que los pasos serán mejores. ¿Un equipo o una fábrica tiene tiempo? ¡Claro, todo el del mundo!; ¿Un piloto o un atleta tiene tiempo? pues lo que dura su carrera deportiva, y un año que pasa es un año que no recuperas", sentencia.

Sin desvelarlas, Marc Márquez reconoce que sobre la mesa hubo otras opciones. "No diré nombres, hubo otras opciones durante el año pero no me llegué a sentar con ninguna de ellas porque estaba buscando algo muy diferente. Estaba y estoy buscando volver a sonreír encima de una moto para seguir con mi carrera deportiva, ya no digo para ganar, sino para seguir muchos años, que es lo que quiero y en lo que tengo en mente".

"El hecho de hacerlo en el Gresini es porque es uno de los únicos que no me puso ningún tipo de presión y me dijeron 'nosotros decidimos esperarte y te damos todo el tiempo que quieras' y esto me ayudó muchísimo", recuerda Marc Márquez sobre su decisión.

"Además, tenía muy buenas críticas por parte de mi hermano del equipo y, que conste, que no es responsabilidad de Alex todo esto, es responsabilidad mía. Mi hermano me dijo, búscate la vida, yo he hecho este cambio y no quiero ser responsable de nada, y bien que hace, porque es otro piloto y luego, también el hacerlo en un equipo pequeño y familiar y buscando un contrato de un año, porque no quiero estar atado a nada, pues no sé qué es lo que va a pasar en el futuro", insiste Márquez.

Respecto a la decisión de no llevarse nada más que a un mecánico con él, Marc Márquez ha explicado: "Si pones la carta a los Reyes Magos, es todo el equipo, pero tienes que analizar la situación fríamente, pues hasta hoy no he firmado el Memorando de entendimiento (Mou), no quería avanzar el contrato de Gresini hasta que no tuviera decidido mi contrato con Honda y no quería que nada lo condicionara, quería mirar sólo lo deportivo".

"Si miras todo, dirás que este tío está loco, pero si miras sólo lo deportivo… y era lo que quería, tratar de mirar sin estar condicionado por nada del mundo, ni por un color ni por otro, ni por gente ni por salarios ni por nada. Sólo quería ver lo que necesitaba mi cuerpo ahora mismo y es ahí donde, si haces tu carta a los Reyes, te pides todo tu equipo, pero analizando fríamente, tu decisión no puede destruir a un equipo que te ha dado tanto y dejarlos ahora sin equipo", comenta Márquez.

"Y tampoco puedes destruir a otro equipo familiar que tiene su gente de toda la vida. Estoy trabajando para llevarme un mecánico, que parece que será Javi Ortiz. Es verdad que intenté que viniera Santi -Santi Hernández, su ingeniero-, pero es ahí donde entiendo también la posición de Ducati y no reprocho nada de que por un año un técnico tiene mucha más información y en un año no sabes nunca lo que va a pasar", insiste al respecto.

"Mi intención es divertirme encima de una moto y, si me divierto encima de una, como ya me habéis visto en Honda, no cambio", añadió.

"Espero y deseo que los caminos con Honda se vuelvan a cruzar en un futuro, no sé si lejano o próximo. No sólo lo digo por el equipo. A Alberto Puig le considero parte de mi equipo y es el 'team manager', pero es más que un team manager y me ha ayudado en muchos aspectos. Todo esto era un peso muy grande que llevaba en las últimas carreras y me siento mucho más aliviado, pero, lógicamente, aún con dudas", reconoce el ocho veces campeón del mundo de motociclismo.

"He decidido, he dado el paso, pero hasta que no llegas al nuevo trabajo, empiezas y te ves bien y ves cosas que estás buscando, pues sigues con dudas, lógicamente, pero mucho más aliviado y, sobre todo, convencido", ha señalado Marc Márquez de su futuro inmediato.

El piloto leridano, incluso se planteó tomarse un "año sabático", porque consideraba que "correr sin correr sin divertirse no tiene sentido". "He logrado muchas cosas en el pasado, pero quiero pelear en el presente, da igual si tienes uno u ocho títulos, lo que cuenta es el presente y este era mi objetivo", detalla.

Ante la posibilidad de probar su nueva moto tras el Gran Premio de la Comunidad Valenciana, Marc Márquez dijo: "No está confirmado todavía, aún estamos hablando, pero parece que puede ser posible, aunque no está confirmado al ciento por ciento".

