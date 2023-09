Márquez, a pesar de ser séptimo, dice que ha sido un «sábado sólido» y evade su futuro

in

Motegi (Japón), 30 sep (EFE).- El español Marc Márquez (Honda RC 213 V), a pesar de concluir séptimo la carrera "sprint" del Gran Premio de Japón de MotoGP, dijo que para él había sido "un sábado sólido" y, una vez más, evadió hablar sobre su futuro, aunque reconoció algunas reuniones durante la jornada de hoy con responsables de Honda.

"Hemos podido pasar de la Q1 a la Q2 y conseguimos esa tercera línea, que era un objetivo optimista, pero lo hemos conseguido y en la 'sprint' he salido con ganas al principio, pero, como pasa en todas las carreras 'sprint', en la vuelta cuatro o cinco empiezo a notar un bajón de neumático mientras que los otros aguantan un poco más", explica Márquez.

"Ha sido una buena carrera 'sprint', en la que me he intentado defender, pero no podía porque iban mucho más rápido, así que para mañana ya habéis visto cuál ha sido la tendencia de carrera", reconoció el piloto de Honda.

En cuanto a las reuniones con Honda que conocía todo el "paddock", Marc Márquez no fue demasiado claro, pero explicó que "hemos hablado ya esta mañana y va viniendo gente nueva, ha salido a la luz que han cambiado al 'Project Leader', han cambiado gente, y están cambiando ingenieros, están dando la vuelta al proyecto, porque es lo que hace falta".

"En cualquier empresa grande, sea de lo que sea, si no salen los números hay que cambiar cosas y están apostando por otro tipo de estrategia y ya veremos si nos sale bien o no, pero una vez pase eso, es ahí donde se necesita tiempo para evolucionar y para llegar o reducir esas seis décimas que perdemos por vuelta respecto a las Ducati y las KTM", comenta Márquez.

"Me están presentando el proyecto, los tiempos y todo en general para ver si podemos seguir mejorando, y es que ya lo veis en pista, mi compromiso es el mismo y será el mismo en cualquier situación, así que yo estoy aquí como trabajador y empleado de Honda, listo para luchar por la victoria cuando tengamos las armas", ha dicho Marc Márquez, sin en realidad decir nada sobre su futuro.

De vuelta a la carrera "sprint" dijo no haber disfrutado de su lucha con el italiano Bezzecchi ya que "iba medio segundo más rápido que yo y cuando te coge alguien y va medio segundo más rápido que tú es imposible defenderse, he intentado defender porque quedaban cinco vueltas, pero al final me ha ganado".

"También me he intentado defender de Zarco, pero ya veía que me pasaban y se iban porque tenían mucho más ritmo", lamentó el piloto de Honda.

Por: EFE