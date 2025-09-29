¡De vuelta a casa! Marlos Moreno, en el marco de la Copa Atlético Nacional, desata la fiesta en El Raizal y anuncia donación

Resumen: El futbolista Marlos Moreno, ídolo de barrio, regresó a la cancha El Raizal en Manrique las Nieves, Medellín, como parte de la Copa Atlético Nacional, donde fue recibido con entusiasmo por la comunidad y participantes. Además de compartir con los admiradores, tomarse fotos y firmar autógrafos, el momento cumbre fue el anuncio de la donación de 1.200 becas para el uso de INTUS, una plataforma de alfabetización emocional. Esta herramienta busca impactar positivamente la salud mental y física, inicialmente para los niños y jóvenes que participan en la Copa, con el objetivo de fortalecer sus proyectos de vida. De forma paralela, las competencias de la Copa Atlético Nacional avanzaron con éxito en Medellín, el Oriente antioqueño y arrancaron el zonal del Nordeste en San Roque, con actividades programadas hasta la gran final el 30 de noviembre.
El ídolo de barrio Marlos Moreno visitó este fin de semana la cancha El Raizal, en el barrio Manrique las Nieves de Medellín, el mismo escenario que lo vio crecer y soñar con ser futbolista.
Su visita se dio en el marco de la Copa Atlético Nacional, cuyas competencias avanzan con éxito en la ciudad.
El futbolista, recibido por los habitantes y participantes de la Copa que lo admiran, compartió con la comunidad, se tomó fotos, firmó autógrafos y obsequió camisetas.
El momento más significativo de su presencia fue el anuncio de la donación de 1.200 becas para el uso de INTUS, una plataforma de alfabetización emocional que integra salud mental, emocional y física.
Esta herramienta busca transformar la vida de las personas enseñando a comprender y gestionar las emociones mediante hábitos saludables y herramientas prácticas, ayudando a reducir la depresión, el suicidio y las enfermedades crónicas.
La beca tendrá una duración de un año e inicialmente beneficiará a los niños, niñas y jóvenes que participan en la edición número 13 de la Copa.
Los cursos serán dictados de forma virtual y tienen como objetivo fortalecer a los futbolistas para que puedan construir de manera sólida su proyecto de vida.
A la par de la actividad en Medellín, este fin de semana también arrancó el zonal del Nordeste antioqueño en el municipio de San Roque, con la presencia de todas las delegaciones de la zona y juegos en todas las categorías.
Adicionalmente, se jugó en el Oriente antioqueño y el zonal de Medellín, avanzando con éxito en el calendario programado para esta edición.
Las actividades deportivas y académicas de la Copa Atlético Nacional se extenderán hasta el 30 de noviembre, día en que se jugará la gran final en la sede deportiva de Atlético Nacional en Guarne.
