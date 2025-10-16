Marlon Usme desapareció en Bello

Resumen: Marlon Usme Cifuentes, de 31 años, fue reportado como desaparecido el 10 de octubre de 2025 en el barrio París, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Marlon Usme Cifuentes, de 31 años, fue reportado como desaparecido el 10 de octubre de 2025 en el barrio París, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia.

Al momento de su desaparición, Marlon vestía una chaqueta impermeable de color verde fosforescente y un pantalón jean de color azul claro, lo cual podría ayudar en su identificación si alguien lo ha visto recientemente.

En cuanto a sus características físicas, Marlon es de contextura delgada y piel blanca. Tiene el cabello negro, corto y ondulado, rostro ovalado, nariz alomada y ojos de color café, de tamaño mediano. Su boca y labios también son medianos, y porta una barba completa, larga y poblada.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    El alcalde Federico Gutiérrez hace entrega de la cancha de baloncesto y polideportiva a la comunidad de Tricentenario