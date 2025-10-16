Marlon Usme desapareció en Bello

Resumen: Marlon Usme Cifuentes, de 31 años, fue reportado como desaparecido el 10 de octubre de 2025 en el barrio París, ubicado en el municipio de Bello, Antioquia .

Al momento de su desaparición, Marlon vestía una chaqueta impermeable de color verde fosforescente y un pantalón jean de color azul claro, lo cual podría ayudar en su identificación si alguien lo ha visto recientemente.

En cuanto a sus características físicas, Marlon es de contextura delgada y piel blanca. Tiene el cabello negro, corto y ondulado, rostro ovalado, nariz alomada y ojos de color café, de tamaño mediano. Su boca y labios también son medianos, y porta una barba completa, larga y poblada.

