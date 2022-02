Policías vieron a Marlon ‘el del Desafío’ corriendo por El Poblado y lo confundieron con un ladrón que huía

Marlon Restrepo quien es una de los rostros más reconocidos del programa El Desafío, ha utilizado las redes sociales para publicar sus rutinas de entrenamiento deportivo que se han convertido en todo un ejemplo para sus seguidores, sin embargo, recientemente, publicó una grabación en la que contó una anécdota que hizo estallar de la risa a más de uno.

Marlon contó que en sus cotidianos días de ejercicio por El Poblado de Medellín fue sorprendido por la actitud de unos agentes de la Policía que no lo reconocieron. «Pille pues, venia por El Poblado corriendo pero rápido porque iba bajando un puente y me pararon los ‘tombos’, me puse a reírme, me pidieron la cédula y todo, yo les dije ¿en serio?».

Y añadió, «es que iba corriendo muy rápido demás que pensaron que me había robado algo, me vieron la cara, me pararon».

Contó que su reacción fue reírse y eso le habría molestado a uno de los uniformados, «el pensó que me lo estaba gozando y se empezó como a enojar», dijo, pero el otro agente, al parecer si lo reconoció y todo pasó a ser una historia para contar.

Antes de terminar la grabación, Marlon, dijo, «ellos son los que lo cuidan a uno y por eso no puedo decir nada pero me pareció muy charro», y aplaudió la labor de todos los patrulleros de la Policía Nacional.

El video causó risas en cientos de sus seguidores.

