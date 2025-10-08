Marlon Aguirre desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Marlon Aguirre Tangarife, de 23 años, fue reportado como desaparecido el 27 de agosto de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia.

Hasta la fecha, no se ha tenido información sobre su paradero ni sobre las circunstancias exactas de su desaparición.

En el momento de su desaparición, no se tiene registro de las prendas de vestir que llevaba puestas, lo que dificulta aún más su identificación.

Entre sus características físicas, Marlon tiene una contextura gruesa, piel blanca, ojos color café y boca de tamaño mediano.

