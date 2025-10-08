MARLON AGUIRRE TANGARIFE
Marlon Aguirre desapareció en Bello

Resumen: Marlon Aguirre Tangarife, de 23 años, fue reportado como desaparecido el 27 de agosto de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Marlon Aguirre Tangarife, de 23 años, fue reportado como desaparecido el 27 de agosto de 2025 en el municipio de Bello, Antioquia.

Hasta la fecha, no se ha tenido información sobre su paradero ni sobre las circunstancias exactas de su desaparición.

En el momento de su desaparición, no se tiene registro de las prendas de vestir que llevaba puestas, lo que dificulta aún más su identificación.

Entre sus características físicas, Marlon tiene una contextura gruesa, piel blanca, ojos color café y boca de tamaño mediano.

6 VOLANTE MARLON AGUIRRE TANGARIFE scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad