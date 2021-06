Mark Cavendish ganó la etapa 4 del Tour de Francia

El ciclista británico, Mark Cavendish, ganó este martes la cuarta etapa 4 del Tour de Francia 2021.

El pedalista, quien estuvo cerca de quedarse por fuera de la presente edición de este certamen, demostró que aún tienen con que ser protagonista y cruzó la meta en el primer lugar.

El ganador echo al trate el esfuerzo que había hecho Van Moe, quien comandó durante un largo trayecto una fuga, que finalmente no rindió frutos, pues a poco metros del final fue superado por varios competidores, entre ellos Mark Cavendish, quien se quedó con la etapa.

Cinco años llevaba el británico sin ganar en la Grande Boucle.

Por su parte, M. Van Der Poel continúa con la camiseta amarilla que lo acredita como líder de la clasificación general, que no tuvo ningún cambio.

Entre tanto, los colombianos llegaron todos en el lote y en la jornada de este martes su presentación no tuvo novedades.

🇬🇧 🇮🇲 @MarkCavendish took his 31st stage victory today, his first since 2016, and what a way to do it!

Relive an incredible final KM

🇬🇧🇮🇲 @MarkCavendish remporte sa 31ème victoire d’étape, sa dernière remonte à 2016, et de quel manière ! #TDF2021 pic.twitter.com/1jM0f4lXr0

— Tour de France™ (@LeTour) June 29, 2021