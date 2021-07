Mark Cavendish celebró de nuevo y logró récord en Tour de Francia

A Mark Cavendish se le volvió costumbre ganar en el Tour de Francia, la carrera por etapas más importante del planeta, que este viernes tuvo la decimotercera jornada.

El pedalista británico ganó su cuarta fracción en esta edición y la número 34 de la historia, un importante registro, que le permite igualar el récord de Eddy Merckx, quien suma igual número de victorias.

Entre tanto, la clasificación general no tuvo movimientos entre los primeros y mantiene a Tadej Pogačar como el portador de la camiseta amarilla, que lo acredita como el líder de la competencia.

3⃣4⃣@MarkCavendish makes history with 34 @LeTour stage wins, as many as Eddy Merckx.

Average speed in the last 500m: 57.1km/h#TDF2021 #TDFdata https://t.co/cGjelMxGOp

— letourdata (@letourdata) July 9, 2021