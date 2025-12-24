El extremo colombiano Marino Hinestroza, figura clave en el histórico tricampeonato de Atlético Nacional en 2024, se encuentra a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Boca Juniors.

Tras consolidarse como uno de los referentes del “verde paisa” y sumar su cuarto título con la reciente obtención de la Copa BetPlay, el jugador prepara sus maletas para dar el salto al fútbol argentino en lo que promete ser uno de los movimientos más importantes del mercado.

La noticia fue confirmada por el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, quien a través de su cuenta de X informó que las negociaciones entre ambos clubes están prácticamente cerradas.

Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

Según el reporte, las directivas de Boca Juniors y Atlético Nacional se encuentran ultimando los detalles finales de una operación que refleja el gran momento de forma del atacante y el interés del “Xeneize” por fortalecer su ofensiva.

El acuerdo económico por el traspaso de Hinestroza rondaría los 5 millones de dólares, una cifra que subraya la valoración del jugador tras su exitoso paso por Medellín.

De no presentarse inconvenientes de último minuto, el extremo firmará un contrato que lo vinculará con la institución de la Ribera por los próximos cuatro años, iniciando así un nuevo capítulo en su prometedora carrera profesional.

