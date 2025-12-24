Minuto30
  • Noticias Medellín
  • Bogotá
  • Antioquia
  • Cali
  • Colombia
  • Últimas Noticias
  • Minuto30 Play
    • MINUTO30
    Minuto30
  • Selección Colombia
  • Liga Betplay
  • Atlético Nacional
  • DIM
  • Minuto30
  • Webgol
  • Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    • Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors
    Marino Hinestroza deja Atlético Nacional para unirse a Boca Juniors en una operación histórica cercana a los cinco millones de dólares. Foto: Atlético Nacional
    Compartir:
    • Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Resumen: El extremo colombiano Marino Hinestroza está a un paso de convertirse en nuevo jugador de Boca Juniors tras su exitoso paso por Atlético Nacional, donde fue pieza clave en el tricampeonato de 2024. Según el periodista César Luis Merlo, la operación se cerraría por una cifra cercana a los 5 millones de dólares y el futbolista firmaría un contrato por cuatro años, restando solo detalles finales para formalizar su llegada al club argentino.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El extremo colombiano Marino Hinestroza, figura clave en el histórico tricampeonato de Atlético Nacional en 2024, se encuentra a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo de Boca Juniors.

    Sigue al canal de WhatsApp de Atlético Nacional

    Tras consolidarse como uno de los referentes del “verde paisa” y sumar su cuarto título con la reciente obtención de la Copa BetPlay, el jugador prepara sus maletas para dar el salto al fútbol argentino en lo que promete ser uno de los movimientos más importantes del mercado.

    La noticia fue confirmada por el periodista especializado en fichajes, César Luis Merlo, quien a través de su cuenta de X informó que las negociaciones entre ambos clubes están prácticamente cerradas.

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Según el reporte, las directivas de Boca Juniors y Atlético Nacional se encuentran ultimando los detalles finales de una operación que refleja el gran momento de forma del atacante y el interés del “Xeneize” por fortalecer su ofensiva.

    El acuerdo económico por el traspaso de Hinestroza rondaría los 5 millones de dólares, una cifra que subraya la valoración del jugador tras su exitoso paso por Medellín.

    De no presentarse inconvenientes de último minuto, el extremo firmará un contrato que lo vinculará con la institución de la Ribera por los próximos cuatro años, iniciando así un nuevo capítulo en su prometedora carrera profesional.

    Más noticias de Atlético Nacional

    Noticias relacionadas

    Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

    ¿Valió la pena? Dimayor sanciona a Atlético Nacional por uso de pirotecnia en la final de Copa

    ¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp

    ¡Paren todo! Ya hay fecha y hora para el choque de colosos entre Atlético Nacional y Millonarios en la Sudamericana

    Compartir:
    • Author Signature
    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

    • Anuncio




    Lo más reciente

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Marino Hinestroza a un pasito de ser nuevo jugador del Boca Juniors

    Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

    Atlético Nacional lanza su Plan de Abonados 2026-I: Compromiso y fidelidad verdolaga

    ¿Valió la pena? Dimayor sanciona a Atlético Nacional por uso de pirotecnia en la final de Copa

    ¿Valió la pena? Dimayor sanciona a Atlético Nacional por uso de pirotecnia en la final de Copa

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    ¿Poderosos, opinen pues, el rojo ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal de WhatsApp DIM

    ¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp

    ¿Usted que opina, el verde ganó o perdió el año? Preguntamos en nuestro canal Atlético Nacional de WhatsApp


    [grupos] [fixture items="7"]