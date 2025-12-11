El extremo derecho de Atlético Nacional, Marino Hinestroza, ha acaparado la atención en el mercado de fichajes, luego de que directivos de Boca Juniors dejaran ver su claro interés en el joven talento.

Pese a que el presente año no ha sido el más destacado para Hinestroza en términos de rendimiento individual, uno de los clubes más grandes del continente ha puesto sus ojos en él, señalando que la calidad del jugador está por encima de las estadísticas recientes.

La posibilidad de que el colombiano vista la camiseta Xeneize ha comenzado a tomar fuerza en los pasillos de La Bombonera.

Este marcado interés del equipo argentino se fundamenta en el potencial y la trayectoria reciente del jugador.

Hinestroza, quien ya ha tenido experiencia en la Selección Colombia, fue una pieza clave en la histórica consecución del tricampeonato de Atlético Nacional, un hito que el equipo verdolaga alcanzó entre diciembre de 2024 y enero de 2025.

¿Marino Hinestroza a Boca Juniors? El crack de Atlético Nacional en la órbita Xeneize

Su habilidad para desbordar y su capacidad ofensiva son características que seducen al cuerpo técnico de Boca Juniors, que busca reforzar su ataque con jugadores de proyección y experiencia internacional.

Las especulaciones sobre su futuro han crecido exponencialmente en las últimas horas, y todo apunta a que la salida de Marino Hinestroza de Atlético Nacional es inminente.

Aunque aún no hay cifras oficiales ni un acuerdo cerrado, la presión de un gigante como Boca Juniors y la ambición del propio jugador por dar el salto a una liga con mayor visibilidad hacen prever que su etapa en el club paisa estaría cerca de terminar.

Los próximos días serán decisivos para conocer si Hinestroza empacará sus maletas rumbo a Argentina.

