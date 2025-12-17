El ciclo de Marino Hinestroza con Atlético Nacional parece haber llegado a su fin en el momento más glorioso.

Tras ser una pieza fundamental en el histórico tricampeonato conseguido entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el extremo disputaría su último encuentro con la camiseta verdolaga en la final de la Copa BetPlay frente al DIM.

Como se recordará, de la mano de Marino, el Verde Paisa alzó los títulos de la Liga BetPlay II-2024, la Copa BetPlay 2024 y la reciente Superliga 2025.

La noticia de su inminente salida fue revelada en exclusiva por el periodista César Luis Merlo, quien a través de su cuenta de X @CLMerlo informó que las negociaciones entre el club antioqueño y Boca Juniors están sumamente avanzadas.

Según la información brindada por el comunicador, el club argentino tiene la firme intención de comprar la ficha del talentoso futbolista colombiano para reforzar su frente de ataque de cara a la presente temporada.

¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional

Existe un ambiente de pleno optimismo entre las partes involucradas para que la operación se concrete en los próximos días.

De cerrarse el acuerdo de manera satisfactoria, Hinestroza firmaría un contrato a largo plazo con la institución “Xeneize”.

Este sería un importante salto en la carrera profesional tras dejar una huella imborrable en la vitrina de trofeos de Atlético Nacional.

Marino, se encuentra además en la lucha por mejorar su nivel que lo vuelva a poner en el radar de Néstor Lorenzo y con ello aspirar a llegar al Mundial del 2026.

