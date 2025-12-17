Minuto30
    ¡El último partido de Marino con el verde paisa! Boca Juniors sería el nuevo equipo del extremo de Atlético Nacional
    Tras una negociación de por lo menos 6 millones de dólares, Marino Hinestroza, extremo de Atlético Nacional, estaría cerca de ser nuevo jugador de Boca Juniors. Foto: Atlético Nacional
    Resumen: Tras consolidarse como una figura clave en el histórico tricampeonato de Atlético Nacional, Marino Hinestroza jugará su último partido con el equipo paisa frente al DIM para unirse a Boca Juniors. Según el periodista César Luis Merlo, las negociaciones para la compra del extremo están muy avanzadas y existe un gran optimismo para que el futbolista firme un contrato a largo plazo con el club argentino, cerrando así un ciclo dorado donde el extremo fue vital para la conquista de la Liga, la Copa y la Superliga.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    El ciclo de Marino Hinestroza con Atlético Nacional parece haber llegado a su fin en el momento más glorioso.

    Tras ser una pieza fundamental en el histórico tricampeonato conseguido entre diciembre de 2024 y enero de 2025, el extremo disputaría su último encuentro con la camiseta verdolaga en la final de la Copa BetPlay frente al DIM.

    Como se recordará, de la mano de Marino, el Verde Paisa alzó los títulos de la Liga BetPlay II-2024, la Copa BetPlay 2024 y la reciente Superliga 2025.

    La noticia de su inminente salida fue revelada en exclusiva por el periodista César Luis Merlo, quien a través de su cuenta de X @CLMerlo informó que las negociaciones entre el club antioqueño y Boca Juniors están sumamente avanzadas.

    Según la información brindada por el comunicador, el club argentino tiene la firme intención de comprar la ficha del talentoso futbolista colombiano para reforzar su frente de ataque de cara a la presente temporada.

    Existe un ambiente de pleno optimismo entre las partes involucradas para que la operación se concrete en los próximos días.

    De cerrarse el acuerdo de manera satisfactoria, Hinestroza firmaría un contrato a largo plazo con la institución “Xeneize”.

    Este sería un importante salto en la carrera profesional tras dejar una huella imborrable en la vitrina de trofeos de Atlético Nacional.

    Marino, se encuentra además en la lucha por mejorar su nivel que lo vuelva a poner en el radar de Néstor Lorenzo y con ello aspirar a llegar al Mundial del 2026.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

