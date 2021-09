EN VIDEO: ¡Consternación en Marinilla! Alcalde lamentó y rechazó feminicidio

En el municipio de Marinilla se registró un terrible feminicidio en horas de la mañana del pasado martes, donde un hombre acabó con la vida de su ex.

Los hechos se registraron en una vivienda ubicada en el sector de Campoalegre del municipio de Marinilla y ha generado dolor e indignación en entre la comunidad quienes llevaron a cabo una velatón y una marcha para rechazar este terrible crimen.

El alcalde de Marinilla rechazó el feminicidio

Al respecto el alcalde del municipio José Gildardo Álzate se pronunció y rechazó rotundamente este lamentable hecho y resaltó las labores de las autoridades que lograron capturar en flagrancia al criminal.

Así mismo envió un mensaje por el respeto a la vida de las mujeres del municipio.

“Es lamentable y provoca tristeza y mucha indignación actos criminales como este, uno no entiende cómo una persona puede apropiarse de la vida de otros y acabar con ella de forma cruel y descarada, por eso, haremos todo lo necesario para que se haga justicia y este feminicidio no quede impune. He pedido que se hagan los actos urgentes con mucha perspicacia, para que se puedan aportar las pruebas verídicas y así llevar a la cárcel al agresor”, explicó el Mandatario de Marinilla, Gildardo Hurtado.

Sobre los hechos se conoció que un sujeto de 55 años de edad, acabó con la vida de su ex esposa de 25 años de edad, al parecer, porque ella había puesto fin a su relación.

El hombre fue capturado en zona boscosa del municipio, con el arma homicida en su poder.

