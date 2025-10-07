¡Es hoy, es hoy! Marinilla recibe el tercer juego de la final de la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia

La emoción, la expectativa y la fiesta deportiva se concentran esta noche de nuevo en Marinilla, que se viste de gala para recibir el tercer y electrizante juego de la Final de la Copa Élite de Baloncesto de Antioquia 2025.

El ambiente está cargado de adrenalina pura, pues la serie que enfrenta a Marinilla y Girardota está igualada 1-1. Así las cosas, este encuentro es un choque verdaderamente decisivo.

Recordemos que esta final ha sido un verdadero carrusel de emociones. El primer golpe de autoridad lo dio Girardota, sorprendiendo a propios y extraños al imponerse en calidad de visitante en el fortín de Marinilla con un marcador de 105-94.

Pero el equipo de Marinilla demostró tener la garra de un campeón. Lejos de amilanarse, devolvieron la visita con creces.

En la casa de Girardota, hicieron lo propio, se lucieron y se llevaron una crucial victoria de 87-78, igualando el marcador global y forzando, como mínimo, un cuarto partido.

Con la pizarra en 1-1, el desenlace de la serie entra en su etapa más vibrante. El tercer juego se disputará hoy, martes 7 de octubre, a las 8:00 P.M. en Marinilla.

Este encuentro es más que un simple partido; es un punto de inflexión. El equipo que logre la victoria no solo tomará una valiosa ventaja de 2-1.

El ganador quedará a solo un triunfo de coronarse como el nuevo campeón de la Copa Élite de Baloncesto Antioquia 2025, cuya serie está pactada al mejor de cinco juegos.

