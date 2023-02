[VIDEO] Marilyn Patiño confesó que fue violada por un reconocido actor

La actriz Marilyn Patiño reveló que fue abusada sexualmente por un actor. En la narración, Patiño confesó cómo sucedió el aberrante caso.

Marilyn Patiño confesó que fue abusada por un actor y que fue “emborrachada”.

La actriz conocida por sus participaciones en producciones como ‘Sin tetas no hay paraíso’, ‘A mano limpia’, ‘La hipocondríaca’, ‘Escobar: el patrón del mal’ y ‘Oye bonita’, estuvo hablando con el programa ‘La Red’, donde aseguró no recordar nada del actor.

“Yo traté de acordarme cómo fue y al no acordarme de nada dije: Wow, qué fuerte, porque hasta vomitada amanecí. Yo debí ir a Medicina Legal y hacer el escándalo de la vida, pero en un momento pensé. ¿Será que yo borracha pasó esta situación?. Me empezó a dar una rabia conmigo misma y dije no me puede volver a pasar esto. Me halé el pelo, me azoté contra las paredes y con una correa me flagelé», expresó durante el programa.

