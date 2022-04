[VIDEO] La película de Marilyn Monroe, la primera en ser «solo para adultos» de Netlfix

Finalmente se conocen más detalles de ‘Blonde’, la película biográfica de Marilyn Monroe que llegará a Netflix. Sin embargo, no será una cinta cualquiera de streaming, pues ya promete ser bastante controversial. Al menos así se adelanta luego de ser calificada «solo para adultos».

Desde hace un tiempo los fanáticos del cine esperan el estreno de ‘Blonde’, la nueva película sobre la vida de Marilyn Monroe. Y es que esta promete no ser una biopic como las demás, sino que una adaptación bastante reveladora y hasta oscura.

