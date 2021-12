«Una gran amiga mía»: La actriz Marianne Schaller responde por la supuesta infidelidad de su esposo

La actriz Marianne Schaller, reconocida por participar en producciones como ‘Enfermeras’, ‘La nocturna y ‘La ronca de oro’, se vio envuelta en los rumores de una supuesta infidelidad de su esposo luego de ser visto en una discoteca en Barranquilla con otra mujer.

En el vídeo, se ve a Greg Schaller en una discoteca con otras tres personas, entre esas, una mujer a la cuál el hombre abraza y besa mientras bailan.

Hace algunas horas, la también cantante decidió hablar a través de las redes sociales de su esposo «aclarando» la situación junto a él y allí cuenta que la mujer con la que se encontraba es una gran amiga de la pareja.

«Esta chica que ven ahí es Mariana, gran amiga mía, bella, hermosa, talentosa … Ya saben, no den besos en discotecas ni secretos por se puede presentar para malas interpretaciones», afirma ‘Bemba Colorá’ en el vídeo.

Pìllaron mal parqueado al esposo de Marianne Schaller y ella respondió.

Los usuarios de las redes no se hicieron esperar y claro que comentaron la respuesta de la actriz.

«😂 anda es cacho contento», «Ella es la única que no ve que la amiga se le está mecateando al marido , AMIGA DATE CUENTA», «Y que no me digan en la esquina el venao el venao 😂», son algunos de los comentarios de los internautas.

