Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    Mariangel de 14 años, desapareció en Calazans: Por favor, avise si la ve

    Cualquier persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato

    Publicado por: SoloDuque

    Mariangel de 14 años, desapareció en Calazans: Por favor, avise si la ve

    Resumen: Una alerta de búsqueda urgente ha sido emitida para localizar a Mariangel Paul Santander, una adolescente de 14 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de noviembre, en el barrio Colinas de Calasanz de Medellín

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    Minuto30.com .- Una alerta de búsqueda urgente ha sido emitida para localizar a Mariangel Paul Santander, una adolescente de 14 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de noviembre de 2025 en el barrio Colinas de Calasanz de Medellín.

    Al momento de su desaparición, Mariangel vestía un top color beige claro, un pantalón jean azul cielo con rotos en la rodilla, tenis blancos Nike y un morral azul oscuro.

    Mariangel Paul mide 1.64 metros, es de contextura delgada y piel trigueña, con cabello castaño oscuro. Posee varias señas particulares distintivas, incluyendo una cicatriz debajo del párpado inferior del ojo izquierdo y cortaduras con cuchilla en las piernas.

    Cualquier persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.

    Author Signature
    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    El alcalde Fico Gutiérrez habla sobre la investigación que expone al gobierno con alias Calarcá

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.