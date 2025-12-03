Mariangel de 14 años, desapareció en Calazans: Por favor, avise si la ve

Resumen: Una alerta de búsqueda urgente ha sido emitida para localizar a Mariangel Paul Santander, una adolescente de 14 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de noviembre, en el barrio Colinas de Calasanz de Medellín

Minuto30.com .- Una alerta de búsqueda urgente ha sido emitida para localizar a Mariangel Paul Santander, una adolescente de 14 años de edad que se encuentra desaparecida desde el pasado 30 de noviembre de 2025 en el barrio Colinas de Calasanz de Medellín.

Al momento de su desaparición, Mariangel vestía un top color beige claro, un pantalón jean azul cielo con rotos en la rodilla, tenis blancos Nike y un morral azul oscuro.

Mariangel Paul mide 1.64 metros, es de contextura delgada y piel trigueña, con cabello castaño oscuro. Posee varias señas particulares distintivas, incluyendo una cicatriz debajo del párpado inferior del ojo izquierdo y cortaduras con cuchilla en las piernas.

Cualquier persona que posea información sobre su paradero puede comunicarse de inmediato con el Grupo de Desaparecidos de la Fiscalía a los números: teléfono fijo 5903108 (Ext. 41351) o al celular 3185322852.