¡Las Reinas también lloran! Entre lágrimas, Mariana Pajón se despidió de los Olímpicos

Entre lágrimas, Mariana Pajón quedó eliminada de los Olímpicos, luego de un enredó en la pista.

Al término de la competencia, la ‘Reina del BMX’ indicó que «di lo mejor que pude con el corazón».

Sobre su competencia en la pista, indicó que «lo dejé todo allá y eso es lo que más importa».

La triple Medallista Olímpica, se va de los juegos tras quedar en la novena posición de la competencia.

«Este deporte es así, agresivo», dijo, sobre el momento infortunado en el que se enredó y perdió la oportunidad.

«Estoy muy orgullosa de mi, gracias a los que me apoyaron para estar acá», agregó la corredora.

Y es que el proceso para estar en los Olímpicos no ha sido fácil para Mariana. «Escuché muchas veces que me dijera que ya no, y acá estoy».

Al final dijo que su cuerpo aguantó, porque su corazón late fuerte por ese deporte.

