Resumen: La actriz Mariana Mozo, eliminada de MasterChef Celebrity Colombia el 26 de octubre, rechazó las críticas por el regreso de Virginia Lizcano al reality y explicó cómo identificó su plato en la votación del repechaje.

Mariana Mozo rompe su silencio tras salir de MasterChef Celebrity y responde por el regreso de Virginia

Mariana Mozo habló sin rodeos sobre la polémica que la acompañó en MasterChef Celebrity Colombia. La actriz samaria, de 23 años, quedó fuera de la competencia el 26 de octubre y, ya lejos de las cocinas, respondió a quienes la señalaron por el regreso de Virginia Lizcano al reality.

En entrevista con Infobae Colombia, la actriz fue directa frente a las críticas que la rodean desde hace semanas.

¿Cómo fue la eliminación de Mariana Mozo?

Mariana Mozo salió del programa después de presentar un postre con leche deslactosada. Los jueces señalaron problemas en la cocción del crocante, en el dulzor y en la presentación.

Su despedida se dio en una prueba poco habitual para la temporada. Los jueces Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Belén Alonso anularon la fase de salvación y enviaron directamente al reto de eliminación a los siete concursantes que llevaban delantal negro.

¿Por qué la señalaron por el regreso de Virginia?

La controversia viene del primer reto de repechaje, a comienzos de octubre. En esa prueba participaron siete exconcursantes eliminados: Milena López, Tavo Bernate, Luisa Vergara, Iván Marín, Diana Mina, Sebastián Vega y la propia Virginia.

Los 12 concursantes que seguían activos debían probar los platos sin saber quién los había preparado y ponerles una calificación. El de mayor promedio se quedaba con el primer cupo para volver.

Virginia presentó puré de yuca, chicharrón, cebollas encurtidas, salsa roja, queso frito y aceite verde. Su plato sacó 7,97 puntos, la nota más alta de la noche, por encima de los de Tavo Bernate e Iván Marín.

Parte del público consideró que Tavo merecía regresar. Otros usuarios apuntaron a Mariana Mozo por su cercanía con Virginia y sugirieron que pudo haber identificado el plato de su amiga para ayudarla a recuperar el delantal.

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¿Qué respondió Mariana Mozo a las acusaciones?

La actriz rechazó de plano que hubiera existido un acuerdo. «Eso es falso. Todos piensan que fue un plan macabro, mejor dicho, se crean una película y yo entiendo que se puede ver de esa manera, pero nosotras no hicimos trampa», aseguró.

Reconoció que sí buscó pistas durante la degustación, pero explicó que no respondía a una estrategia previa. Según contó, el aceite verde era un elemento recurrente en los platos de Virginia y varios participantes llegaron a la misma conclusión.

«Obviamente, la busqué en los platos, era como: ‘¿Qué la identifica a ella?’. No era tampoco tan difícil encontrarla, ni siquiera fui yo la primera que la encontró. Todos mis compañeros estaban de acuerdo con que regresara Virginia», afirmó.

Mozo agregó que nunca supo con anticipación qué plato cocinaría su amiga: «Yo no sabía qué plato iba a cocinar Virginia».

También habló de lealtad. Dijo que nunca pensó que el regreso de su amiga la pudiera sacar de la competencia: «A mí no me importaba la competencia, sino: ‘Qué lindo que mi amiga regrese’».

A quienes aseguraron que el plato de Tavo era el mejor, les respondió que esas opiniones no tenían en cuenta lo que los concursantes probaron durante el reto. Según ella, ahí se nota que «realmente no saben qué fue lo que pasó».

¿Qué pasó después del regreso de Virginia?

Antes de la votación, los participantes discutieron si era válido votar de forma estratégica para evitar el regreso de un exconcursante que pudiera ser una amenaza en los retos siguientes. Otros defendieron que las notas debían centrarse únicamente en la calidad de los platos.

La votación terminó con el regreso de Virginia Lizcano. Un día después, Sebastián Vega obtuvo el segundo y último cupo del repechaje al imponerse en una prueba de calentado evaluada por los chefs.

¿Qué opina Mariana Mozo de los reintegros?

Mozo admitió que los regresos pueden causar molestia entre quienes siguen en carrera. Como televidente, dijo que le dan «frescura al programa», pero aseguró que la experiencia cambia para quien está dentro.

Contó que los concursantes dormían entre tres y cinco horas diarias, grababan de lunes a lunes y permanecían lejos de sus familias. «Uno todos los días pensaba que se iba a ir para su casa. Entonces, sí es bastante duro que hagan un reintegro cuando uno dice: ‘Estoy a nada de tocar el top diez’, y nos echamos para atrás», indicó.

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Aun así, dijo que entendió el regreso de Virginia como parte de las reglas del formato: «Me gustó que regresara la Virg y sí, no me gustó cómo se desenvolvió luego la cosa, pero las cosas pasan por algo y así fue».

Sobre su relación con ella, explicó que sintió la necesidad de respaldarla porque fue una de las primeras personas que confió en ella dentro de la cocina. Contó además que Virginia pasó por momentos en los que no se sentía cómoda con algunos comentarios de sus compañeros.

«Virginia tiene una personalidad diferente y por eso cada quien reacciona distinto. Creo que genera distintos tipos de emociones. Yo la amo, aunque seamos totalmente diferentes», concluyó.