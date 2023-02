Mariana Mesa, exparticipante de Masterchef, reveló que tiene cáncer de seno

in

La exjugadora de tenis y finalista de MasterChef Celebrity (2019), Mariana Mesa, acaba de compartir algunas noticias difíciles con sus seguidores. En una emotiva publicación de Instagram, la mujer de 42 años reveló que ha estado luchando contra el cáncer de mama durante los últimos días.

“Algunas personas me han escrito, por estos días, preguntándome por qué no he vuelto a subir contenido y por qué estoy tan alejada de las redes.

Yo quería contarles que hace unos días recibí una noticia, un poco impactante, de un diagnóstico de cáncer de seno…”

La extenista con un una voz más entrecortada y llena de sentimiento dijo: “Me abro completamente, para aceptar todo el aprendizaje que tengo que tener, que tengo que recibir, para poder sanarme y para dejarlo ir…Quería compartir esto con ustedes”.

