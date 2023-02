La actriz paisa Mariana Gómez quien interpretó a Irma en “La reina del flow” relató a sus seguidores su mala experiencia con el jefe de castings a sus 15 años, en donde él le bajó la autoestima y le dijo que era inmunda para ser actriz.

Comentó en un video de Storytime, que su mánager la inscribió a varias audiciones para abrirse paso en la actuación. En una de estas pruebas, Mariana Gómez se reunió con el director de un casting al que asistía. Al terminar, la actriz recibió una respuesta que la dejó sin habla.

“Él me dijo que si yo alguna vez quería hacer un casting para su productora tenía que volver con tetas, más delgada y que me tenía que operar una que otra cosita porque la verdad no le parecía que yo tuviera el look de actriz de televisión”, resaltó.

Incluso, no solo le recomienda hacer esos cambios físicos para pasar el casting. También, le promete que podrá presentarse con un actor famoso. “Me dijo: ‘Me encanta para ti, ahorita tiene una novia colombiana que no me cae tan bien y tú tienes mucho potencial, cuándo te hagas esas cositas vuelves a hacer casting’”, expresó Gómez en el video.

Al final, la actriz aseguró que negó las recomendaciones del director pero se fue muy afectada del casting.

Sus seguidores mostraron empatía, comentaron varios mensajes de ánimo y demostraron mensajes de preocupación para que tuviera cuidado con este tipo de situaciones.

Más noticias de Entretenimiento