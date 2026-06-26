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    Mariana Andrea Jerez desapareció en Medellín

    Su desaparición ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en el barrio Moravia

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIANA ANDREA JEREZ MANCHEGO
    Mariana Andrea Jerez desapareció en Medellín

    Resumen: Mariana Andrea Jerez Manchego es una joven de 17 años, de sexo femenino e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Se describe como una persona de contextura delgada, piel trigueña, cabello castaño claro a la altura de los hombros y ojos café claro.

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    Mariana Andrea Jerez Manchego es una joven de 17 años, de sexo femenino e identidad de género femenina, de nacionalidad colombiana. Se describe como una persona de contextura delgada, piel trigueña, cabello castaño claro a la altura de los hombros y ojos café claro.

    Entre sus características físicas adicionales se indica que mide aproximadamente 160 metros (probablemente un error en la unidad, comúnmente se entiende como 1.60 m de estatura). No se cuenta con información sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición.

    Su desaparición ocurrió el 20 de septiembre de 2025 en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Moravia. Desde entonces no se tiene información sobre su paradero, y las señales particulares mencionadas buscan facilitar su identificación.

    1 BOLETIN MARIANA ANDREA JEREZ MANCHEGO scaled

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