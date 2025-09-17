Marian Chica Martínez desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Marian Chica Martínez, una mujer de 25 años, fue reportada como desaparecida el 15 de septiembre de 2025 en el barrio Enciso de la ciudad de Medellín.

Al momento de desaparecer, Marian vestía una camiseta tipo pijama de color negro, un short rosado y arrastraderas.

Entre sus señas particulares se destacan una cicatriz en la parte baja frontal de su muslo, cabello largo y ondulado, rostro redondo, contextura gruesa y una estatura de aproximadamente 1.55 metros.

