Mariam Obregón se despacha por «La Tremenda» ante las acusaciones de la mamá de la influencer que la tienen de boca en boca.

Con el post de «sentí que necesitaba hablar sobre esto, sea válido para algunos o tal vez no lo sea para otros». La venezolana Mariam Obregón, no se aguantó ante las acusaciones directas de «la mamá de la Tremenda» e internautas que la han tratado con palabras y comentarios de grueso calibre. Buscando su tranquilidad Mariam directa y con su acento venezolano, se despacha «si usted piensa que soy una mierda …mierda soy» sin referirse a la señora. Explicando que invitó a su podcast a una pareja (Luis Jordan Galván y su esposa «La Tremenda»). Según ella hace tres años ellos le contaron la historia pero muy diferente a la del podcast, «la influencer le depiló las zonas íntimas a su pareja Jordan y jamás le contó que fue en contra de su voluntad».

Sin son obersavadores, dice Obregón, cuando ellos empiezan a contar la historia «ella abre sus ojos y se le brota la piel» por la reacción de la «invención de la pareja». Luego de hacer eso ella les dijo «que lo hicieron estaba mal porque las cosas se hacen con consentimiento». Advirtiendo que en redes se ha editado y por eso tal vez ha sido sensacionalista la noticia inicialmente que hablaba de una violación. La entrevista se subió al aire sin edición y lo único que pidió la Tremenda cortar «era cuando hablaba de unos influenciadores». Eso fue lo único que se borro explica Mariam Obregón en su replica.

Epilogo de una «falsa violación»

Enterándose que, «la pareja había hecho un video, hablando de estrategia y marketing», ella tomo la decisión de compartir que su contenido es ajeno a eso ya que «pecó por sapa y pendeja de andar diciéndoles cuenten cuenten en su podcast al recordarles en vivo la historia que ellos cambiaron». Por eso ella ofrece disculpas por haber prestado sus redes para que ellos contarán una historia así; «porque hay personas que si viven de esto y que pasen este tipo de cosas no se pueden normalizar». Destacando que la violencia entre parejas y abusos está mal por lo que no se pueden fomentar con este tipo de historias. Así que no le ven como cómplice y su error recalca fue el préstamo de la plataforma además de «no haber eliminado ese contenido a tiempo» expresó Mariam Obregón, ofreciendo disculpas.

Mariam Obregón se despacha por la Tremenda

