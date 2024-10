Mariah Carey no termina feliz la navidad la dejan a pesar que All I Want for Christmas Is You hizo millones de dólares.

Sigue el canal Entretenimiento Minuto30 en WhatsApp: https://whatsapp.com/channel/0029Va44e35LdQeaBBoJrY25

En lo que han llamado «una separación amistosa«, Bryan Tanaka ha compartido que de común acuerdo ya no estará al lado de Mariah Carey. Muy duro para ella porque no bastaron las alegrías que una vez más le produjo All I Want for Christmas cuyos cálculos este 2023 suman 14 semanas en los listados de Billboard 100 y que el pasado 25 de diciembre, por segundo año consecutivo, fue el tema navideño de Carey que batió el récord de Spotify como la canción más reproducida en un día alcanzando 23,7 millones de reproducciones. A pesar de esto Mariah Carey no termina feliz la navidad porque la dejan según se conoció este 27 de diciembre 2023. Bryan Tanaka pareja de siete años hizo público por iniciativa el anuncio en instagram. «La decisión de tomar caminos diferentes, y mientras navegan separados, lo hacen con profundo respeto y un enorme sentido de gratitud por el tiempo que han compartido. Los recuerdos que han creado y las colaboraciones artísticas estarán grabadas en su corazón para siempre» dijo el bailarín.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mariah Carey (@mariahcarey)

Pareja de Mariah se despide con palabras para los hijos de la cantante

Finalmente el mismo novio o ex pareja sentimental de Mariah Carey quiso agradecerles a los hijos de la artista con un mensaje. «La dedicación de Mariah a su familia y su compromiso con su profesión nos han inspirado durante nuestro viaje compartido. Quiero expresar mi amor y dar las gracias a Mariah y a sus increíbles hijos, cuya calidez y amabilidad han enriquecido mi vida de una manera que no puedo expresar con palabras» compartió Tanaka en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bryan Tanaka (@bryantanaka)

Lee más noticias de entretenimiento.