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    María Yorlenis Serna desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre en el barrio Belén Aguas Frías

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA YORLENIS SERNA PIEDRAHITA
    María Yorlenis Serna desapareció en Medellín

    Resumen: María Yorlenis Serna Piedrahita es una mujer colombiana de 25 años, de identidad de género femenina. Al momento de su desaparición, no se recuerda qué prendas de vestir llevaba.

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    María Yorlenis Serna Piedrahita es una mujer colombiana de 25 años, de identidad de género femenina. Al momento de su desaparición, no se recuerda qué prendas de vestir llevaba.

    Entre sus señales particulares se encuentra una estatura aproximada de 1,51 metros, piel trigueña y contextura gruesa. Tiene cabello crespo de color negro y ojos negros.

    María Yorlenis Serna Piedrahita fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2026, en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Belén Aguas Frías.

    1 BOLETIN MARIA YORLENIS SERNA PIEDRAHITA

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