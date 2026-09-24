María Yorlenis Serna desapareció en Medellín

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Resumen: María Yorlenis Serna Piedrahita es una mujer colombiana de 25 años, de identidad de género femenina. Al momento de su desaparición, no se recuerda qué prendas de vestir llevaba.

María Yorlenis Serna Piedrahita es una mujer colombiana de 25 años, de identidad de género femenina. Al momento de su desaparición, no se recuerda qué prendas de vestir llevaba.

Entre sus señales particulares se encuentra una estatura aproximada de 1,51 metros, piel trigueña y contextura gruesa. Tiene cabello crespo de color negro y ojos negros.

María Yorlenis Serna Piedrahita fue reportada como desaparecida el 4 de septiembre de 2026, en Medellín, Antioquia, específicamente en el barrio Belén Aguas Frías.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes