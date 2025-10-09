MARIA TERESA ALZATE CORREA
María Teresa Alzate desapareció en el municipio de Girardota

Resumen: María Teresa Alzate Correa, de 45 años, fue reportada como desaparecida el pasado 6 de octubre de 2025 en el municipio de Girardota, Antioquia.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

María Teresa Alzate Correa, de 45 años, fue reportada como desaparecida el pasado 6 de octubre de 2025 en el municipio de Girardota, Antioquia.

Entre sus señas particulares se destacan dos tatuajes: un atrapasueños ubicado en el costado izquierdo del abdomen y una cruz en el dedo medio de la mano izquierda. El día de su desaparición vestía una camiseta negra y un jean azul, lo que puede ayudar a su identificación.

María Teresa tiene una contextura mediana, piel trigueña, cabello liso color caoba y ojos color café. Mide 1.56 metros, y su rostro presenta rasgos delicados, como boca y labios pequeños.

1 VOLANTE MARIA TERESA ALZATE CORREA scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Fico Gutiérrez habla sobre las más recientes conclusiones de seguridad en la ciudad