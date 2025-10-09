María Teresa Alzate desapareció en el municipio de Girardota

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

María Teresa Alzate Correa, de 45 años, fue reportada como desaparecida el pasado 6 de octubre de 2025 en el municipio de Girardota, Antioquia.

Entre sus señas particulares se destacan dos tatuajes: un atrapasueños ubicado en el costado izquierdo del abdomen y una cruz en el dedo medio de la mano izquierda. El día de su desaparición vestía una camiseta negra y un jean azul, lo que puede ayudar a su identificación.

María Teresa tiene una contextura mediana, piel trigueña, cabello liso color caoba y ojos color café. Mide 1.56 metros, y su rostro presenta rasgos delicados, como boca y labios pequeños.

