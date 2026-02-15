Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

María Pastora González, de 80 años, desapareció en el barrio París de Bello

Minuto30.com .- La familia de la señora María Pastora González Tamayo, de 80 años, se encuentra en una búsqueda desesperada tras perder su rastro en el norte del Valle de Aburrá. La adulta mayor desapareció el pasado 3 de enero de 2026 en el barrio París, municipio de Bello.

Dada su edad y el tiempo transcurrido, sus allegados y las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para identificarla y reportar cualquier avistamiento.

Vestimenta el día de su desaparición:

Pantalón verde claro; Camiseta con estampado de flores y Sandalias color palo de rosa.

¿Cómo puedes ayudar?

Si crees haberla visto, por favor comunícate de inmediato con las líneas de atención:

Línea de Emergencias: 123

Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía: 6045903108 extensiones: 41665 – 41709 – 41825 o al celular 3185321733.