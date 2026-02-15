María Pastora González, de 80 años, desapareció en el barrio París de Bello

Menú Últimas noticias
    Minuto30.com .- La familia de la señora María Pastora González Tamayo, de 80 años, se encuentra en una búsqueda desesperada tras perder su rastro en el norte del Valle de Aburrá. La adulta mayor desapareció el pasado 3 de enero de 2026 en el barrio París, municipio de Bello.

    Dada su edad y el tiempo transcurrido, sus allegados y las autoridades solicitan el apoyo de la ciudadanía para identificarla y reportar cualquier avistamiento.

    Vestimenta el día de su desaparición:

    Pantalón verde claro; Camiseta con estampado de flores y Sandalias color palo de rosa.

    ¿Cómo puedes ayudar?

    Si crees haberla visto, por favor comunícate de inmediato con las líneas de atención:

    Línea de Emergencias: 123

    Grupo de Desaparecidos del CTI de la Fiscalía: 6045903108 extensiones: 41665 – 41709 – 41825 o al celular 3185321733.

    Sonia López

    publicista, mercadotecnóloga y community manager, mi pasión es entrelazar estrategias creativas con el poder de la comunicación para ayudar a las personas y contar sus valiosas historias.


