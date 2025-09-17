María Luz Estrella desapareció en Medellín

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: María Luz Estrella Romero, una mujer de 61 años, fue reportada como desaparecida el 3 de septiembre de 2025 en el barrio Andalucía, en la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición no se tiene información sobre la ropa que vestía.

Entre sus características físicas, se destaca que tiene una cicatriz visible en la nariz, mide aproximadamente 1.54 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, ojos de color café y cabello negro. Además, utiliza un bastón para movilizarse.

