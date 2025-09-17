MARIA LUZ ESTRELLA ROMERO
María Luz Estrella desapareció en Medellín

Resumen: María Luz Estrella Romero, una mujer de 61 años, fue reportada como desaparecida el 3 de septiembre de 2025 en el barrio Andalucía, en la ciudad de Medellín.

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

María Luz Estrella Romero, una mujer de 61 años, fue reportada como desaparecida el 3 de septiembre de 2025 en el barrio Andalucía, en la ciudad de Medellín.

Al momento de su desaparición no se tiene información sobre la ropa que vestía.

Entre sus características físicas, se destaca que tiene una cicatriz visible en la nariz, mide aproximadamente 1.54 metros, tiene contextura delgada, tez blanca, ojos de color café y cabello negro. Además, utiliza un bastón para movilizarse.

2 VOLANTE MARIA LUZ ESTRELLA ROMERO scaled

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes

Compartir:
  • Comentarios

    • Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio

    Medellín presenta un nuevo dispositivo de seguridad militar en la ciudad