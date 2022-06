‘María en el Centro’, es la paisa decidida a mostrar los bacano del centro de Medellín

En el centro de Medellín hay una papelería, ahí está María siendo María, atendiendo con toda la amabilidad a sus clientes y siempre con una sonrisa en su rostro, por 12 años, a trabajado arduamente en el mismo lugar y hoy es famosa por mostrar lo orgullosa que la hace sentir el lugar que la vio crecer.

«Para mi el centro es como una familia, entonces yo recocho mucho por acá, molestando los clientes, los compañeros de trabajo y así», dice la joven de 22 años de edad.

‘María en el Centro’, nace de los retratos y videos que la joven empezó a publicar en Facebook, pero el boom del personaje de dio en la plataforma de grabaciones cortas Tik Tok, con la particular atención que le hizo a una mujer que simplemente llegó preguntándole si con colbón se pegaba un vidrio, el video se viralizó. «A veces hay clientes que dan mucha papaya», dice entre risas.

Paisas y visitantes, algunas veces no van al centro de Medellín, por temor, a estas personas María Giraldo, les envió un contundente mensaje, «aquí la misma gente te cuida, a mi no me da miedo andar en el centro y ustedes mismos lo pueden notar, me encanta salir con mi celular y grabar las cosas lindas que hay, toda la gastronomía, la gente, pues, la gente aquí es muy amable, el centro en pocas palabras es una chimb$%».

Cada video de María publica supera las expectativas, cada día son más las personas a las que les gusta sus publicaciones en las que resaltan siempre la originalidad de los venteros y sus productos, la de los lugares que ella disfruta recorrer que son evidencia de la posibilidad de movilizarse en el centro con total tranquilidad.

Lo que para ella inició como un Hobby, para muchos cibernautas es hoy una razón para ir al centro y recorrer los lugares que María muestra y por qué no, acercarse a ella y pedirle una foto o un saludo. Ella nunca dice que no.

