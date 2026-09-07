María Karina Toro desapareció en Medellín

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Resumen: María Karina Toro Posada, de 29 años, es una mujer de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 31 de agosto de 2026 en San Cristóbal.

María Karina Toro Posada, de 29 años, es una mujer de nacionalidad colombiana cuya desaparición fue reportada el 31 de agosto de 2026 en San Cristóbal.

Al momento de su desaparición, vestía una camiseta blanca con rosado, pantalón negro y tenis negros. Estas características pueden ser útiles para facilitar su identificación y apoyar las labores de búsqueda.

Como señales particulares, María Karina presenta un tatuaje en el antebrazo derecho y una cicatriz en el labio inferior. Se solicita tener en cuenta estas características físicas y de vestimenta ante cualquier información que pueda contribuir a establecer su paradero.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes