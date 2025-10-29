María José Pizarro publicó un video la noche de este miércoles 29 de octubre en el que dejó en claro su postura sobre su futuro en el partido de gobierno

María José Pizarro se aleja de las discusiones internas y se pone a disposición del presidente Petro

Minuto30.com .- La senadora María José Pizarro emitió un contundente mensaje tras los resultados electorales, distanciándose de la confrontación interna en el Pacto Histórico y reafirmando su lealtad al proyecto de cambio liderado por el presidente Gustavo Petro. Pizarro hizo un llamado a la unidad y la madurez política de la coalición.

Unidad y Rechazo a la «Vieja Política»:

Pizarro fue crítica con las disputas internas: «Cuando los pueblos hacen historia, la política no puede malbaratar ese esfuerzo. Esa es la vieja política y en Colombia ya la hemos dejado atrás.» Enfatizó que no se debe «convertir un momento de alegría en un escenario de confrontación política interna», ya que esas no son las angustias que le interesan al pueblo.

Celebración de la Victoria de Cepeda y el Compromiso Personal:

La senadora celebró la victoria de Iván Cepeda, sintiéndola como propia, y reafirmó que su compromiso no es por una curul, sino con el país, las comunidades, los territorios y, de manera «rotunda, indeclinable, con el proyecto de cambio que lidera nuestro presidente Gustavo Petro.»

Pizarro anunció que se aleja de las «actuales discusiones que enfrían el ánimo de nuestro pueblo» para regresar a la lucha política que aprendió y practicó. Aseguró que continuará su labor «donde el pueblo me mande».

La senadora se puso a disposición del presidente Petro para la construcción del Frente Amplio, la Constituyente Popular y otras instancias colectivas, con el fin de fortalecer el progresismo en Colombia. Subrayó que el pueblo los quiere «trabajando para el pueblo, jamás discutiendo entre nosotros».

Llamado a la Generosidad y Grandeza:

El mensaje concluye con un llamado a la acción bajo principios éticos: «El camino es el del Frente Amplio, el de la convergencia, la ética y la madurez política». Instó a actuar con «generosidad, coherencia y y grandeza» para garantizar la continuidad del proyecto político del cambio.

Futuro de Carolina Corcho

Pizarro dedicó un deseo de éxito a la exministra Carolina Corcho, quien asumirá un compromiso en el Senado de la República liderando la nueva bancada del Pacto Histórico. Pizarro afirmó que seguirá trabajando desde su curul hasta el 20 de julio, y que después estará donde «este proyecto político me requiera, con convicción y con alegría siempre».