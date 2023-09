VIDEO. María José Pizarro pide rectificación sobre noticias que vinculan al Pacto Histórico con narcopiloto

in

La senadora María José Pizarro, vicepresidenta del Senado, les pidió hoy a los medios de comunicación que informaron sobre los vínculos de un narco piloto, procesado en Estados Unidos, con la campaña al Senado del Pacto Histórico, que aclaren lo dicho en días recientes o en su caso, rectifiquen las informaciones suministradas a la opinión.

La solicitud de rectificación de la senadora Pizarro se sustenta en sendos comunicados del Comité Político del Pacto y del abogado del piloto Carlos Eduardo Osorio Restrepo, en los que aseguran que en ningún momento fue contratado un piloto de manera particular, sino que se suscribió un contrato con la empresa Sadi SAS, en la que el señor Osorio laboró hasta el año 2019.

Además, Pizarro explicó la forma como el Pacto llevó a cabo el registro de los gastos de campaña, señalando que, por recomendaciones del Fondo Nacional de Financiación Política adscrito al Consejo Nacional Electoral, se tomó la decisión de prorratear los gastos totales de la campaña entre los 20 primeros candidatos y candidatas de la lista al Senado de la República.

“Se contrató a la firma Sadi SAS, con representación legal del señor Eduardo Restrepo, es decir, no se contrató en ningún momento un piloto particular sino a una empresa legalmente constituida, el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio estuvo vinculado a la empresa Sadi SAS hasta enero de 2019, en segundo lugar, no es cierto que el señor Carlos Eduardo Restrepo Osorio tenga un acuerdo de colaboración con la DEA o con el FBI para entregar información relacionada con ingresos a la campaña Petro Presidente o a la Campaña al Senado de la República del Pacto Histórico. Con estas claridades hemos solicitado a los distintos medios de comunicación que hagan las rectificaciones del caso y poder aclarar ante la opinión pública esta situación”, puntualizó la senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico.

