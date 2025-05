La golfista colombiana María José Marín disputará hoy jueves 29 de mayo el LPGA Tour.

El U.S. Women ‘s Open que tendrá lugar en el campo Erin Hills de Wisconsin (Estados Unidos), en lo que será su debut en un ‘major’ del circuito profesional.

Aunque nuestra representante diputará su primer ‘major’, esta será su segunda salida en un torneo del circuito profesional.

El debut fue durante el 2024 en el Walmart NW Arkansas Championship donde fue la mejor aficionada y ocupó el puesto T17 en la general.

La colombiana obtuvo el cupo en el U.S. Women’s Open al proclamarse campeona del NCAA DI National Championship hace un par de semanas.

Este jueves, María José se presentará en el campo Erin Hills a partir de las 8:35 de la mañana en nuestro país junto a la estadounidense Auston Kim y la surcoreana Seung Hui Ro.

María José Marín se prepara para el U.S. Women’s Open 2025 de golf

Este campeonato ha contado con dos representantes colombianas en su historia, María José Uribe participó en once ocasiones y María Isabel Baena lo hizo en siete oportunidades.

En la edición del 2008, disputada en el Interlachen Country Club de Edina (Minnesota), Uribe logró un Top-10 con un total de -2.

Esta, sin duda, se consolidó como la mejor participación de una golfista nacional en este certamen.

Torneos icónicos como el U.S. Women ‘s Amateur Public Links 2008, el U.S. Amateur en 2011, el U.S. Open en 2017 y, más recientemente, el U.S. Mid-Amateur en 2022 son algunos de los disputados en el campo Erin Hills.

En esta oportunidad las jugadoras se enfrentan un campo de 6,829 yardas con par -72 para esta semana.

