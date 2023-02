“Perdí por ser honesta”: María Isabel Urrutia, sin pelos en la lengua contra el Gobierno Petro tras su salida de Mindeporte

En las últimas horas, la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, no ocultó su indignación y habló en varios medios de comunicación acerca de su salida del Ministerio del Deporte.

“Nunca me dijeron nada, me avisaron que había una rueda de prensa, pero que no podía estar porque ya no era ministra. Esa fue la historia; no era la forma, porque he hecho mi trabajo”, indicó en Blu Radio, revista Semana y la FM.

Aparte de eso, aprovechó para denunciar los intereses políticos que hay en el Ministerio del Deporte: “Siempre lo ha manejado el Partido de La U y Cambio Radical y todo lo que yo veo allí, entonces, no fue fácil hacer lo que hice. Me doy un mea culpa de no mantener esa parte”.

De igual forma aseguró que la denunciaron para presionarla: “Sí me denunciaron ante la Procuraduría por persecución política y acoso laboral cuando nunca acosé a nadie, solo esperé que se acabaran los contratos y no contraté a ninguno de los partidos que estaban allí”, reveló en Blu.

La primera medallista olímpica de oro para Colombia fue contundente en expresar que no estuvo involucrada en temas de corrupción: “No salí ni por corrupción ni por no haber trabajado, porque trabajé 24/7”.

Urrutia manifestó que le daba nostalgia que su gestión quedara a medias pues se encontraba adelantando temas importantes, como la creación estable de la liga femenina, la cual, agregó, ya se estaba trabajando con la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol.

Además dijo en Semana que tomó la decisión de Petro con gallardía: “Como lo que soy, una campeona, una competidora. Cuando estoy en la tarima ya sé qué me toca, me toca ganar o perder y perdí por ser honesta”.

María Isabel Urrutia piensa que salió por beneficiar a los deportistas y no a los políticos. “El 63 % del presupuesto para los políticos y los deportistas pasando trabajos. Empecé a cambiar todo eso y a los políticos no les gustó, tenemos reforma laboral, pensional y reformas de reformas. Me duele por los deportistas”, contó a Semana.

“Al país le digo que nunca hice las cosas mal. Las hice tan bien, de atacar la corrupción, que terminé por fuera”, concluyó la exdeportista.

Más noticias de Deportes