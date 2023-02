[VIDEO] Gustavo Petro sacó a María Isabel Urrutia del Ministerio de Deportes

Este lunes, 28 de febrero, el presidente de la República, Gustavo Petro, anunció durante una alocución que María Isabel Urrutia fue cesada del cargo del Ministerio del Deporte y en su reemplazo estará Astrid Rodríguez.

Cabe mencionar que la exdeportista no fue la única ministra en salir del gabinete, junto a ella se fueron la ministra de Cultura y el ministro de Educación: “Agradezco los servicios prestados por los ministros Alejandro Gaviria, María Isabel Urrutia y Patricia Ariza. Con sus aportes han contribuido a enriquecer el debate e iniciar los cambios por los que votó el país. Los invito a que desde el lugar donde estén, nos ayuden a construir este pacto social. He decidido nombrar a Aurora Vergara como Ministra de Educación y a Astrid Rodríguez como ministra del Deporte para que con nuevas energías puedan culminar el proceso de reformas iniciadas”, informó el mandatario.

En entrevista con Hora 20 de Caracol Radio, María Isabel se mostró sorprendida por la decisión que tomó Petro e indicó que no se la comunicaron con anterioridad.

“No sé si me declaró insubsistente o me cambió, no sé, estoy a la espera de saber, hoy sin decirme por qué me van a declarar insubsistente, salgo del gobierno”, manifestó Urrutia.

Y agregó: “No me explicó, ni me preguntaron, pero así es la política y eso no me mortifica, porque la política es cambiante y los amigos uno los pierde”.

Entre tanto, la primera medallista olímpica de oro para Colombia reveló que estaba trabajando en investigaciones donde había corrupción: “Estaba investigando 1800 proyectos que se les había dado plata y no habían iniciado la construcción”.

“Sigo teniendo el mismo revestimiento por Gustavo Petro. El empalme que me toque entregar lo voy a hacer y me voy para mi casa a seguir trabajando por el pueblo colombiano y porque este país mejore”, concluyó María Isabel Urrutia.

