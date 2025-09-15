MARIA ISABEL JAVELA DIAZ
María Isabel Javela desapareció en Itagüí

María Isabel Javela Díaz, de 59 años, desapareció el 14 de septiembre de 2025 en el barrio Villa Paula, ubicado en Itagüí, Antioquia.

El día de su desaparición vestía una camisa blanca, un jean azul y unos tenis rosados de la marca Decathlon.

En cuanto a sus características físicas, María Isabel tiene contextura gruesa, piel blanca, cabello liso de longitud media y ojos pequeños de color café. Su rostro es cuadrado, con nariz achatada, labios medianos y boca pequeña.

