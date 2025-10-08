Minuto30
    ¡Histórico! María Fernanda Herazo se corona como la reina absoluta del Tenis Colombiano con su título ITF número 38
    María Fernanda Herazo es la tenista colombiana con más títulos ITF de la historia, alcanzando la cifra récord de 38 campeonatos. Foto: tomada de Instagram: @mafeherazo
    Resumen: María Fernanda Herazo ha escrito un nuevo capítulo en la historia del tenis colombiano al conquistar su título ITF número 38 en el circuito, un récord para cualquier jugadora del país, tras ganar el campeonato de dobles en el torneo de Santa Tecla, El Salvador, junto a la estadounidense Dasha Ivanova. La pareja colombo-estadounidense demostró un desempeño dominante en el torneo, superando a las francesas Sophia Biolay y Jade Bronay en la final con parciales de 6-4 y 7-5. Este hito se suma a la ya impresionante trayectoria de Herazo, que incluye triunfos en Grand Slams Junior, representación en los Juegos Olímpicos de la Juventud y múltiples medallas de oro en el Ciclo Olímpico, consolidándola como una de las figuras más importantes del tenis colombiano.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    María Fernanda Herazo ha inscrito su nombre en la historia del tenis colombiano al convertirse en la jugadora con más títulos del circuito ITF (Federación Internacional de Tenis), alcanzando la cifra de 38 campeonatos.

    Este hito se concretó tras obtener el título de dobles en el torneo ITF de Santa Tecla, El Salvador, haciendo dupla con la tenista estadounidense Dasha Ivanova.

    La pareja colombo-estadounidense demostró un gran nivel a lo largo del torneo. En la primera ronda, superaron a la dupla de la colombiana María Salinas y la estadounidense Kaya Baker con parciales de 6 – 2 y 6 – 1.

    Posteriormente, en cuartos de final, Herazo e Ivanova se impusieron con un contundente 6 – 0 y 6 – 1 ante Isabella Collazos (Colombia) y Avery Alexander (Canadá).

    El encuentro de semifinales resultó ser el más exigente, enfrentando al equipo compuesto por la ecuatoriana Mell Reasco y la brasileña Carolina Bohrer.

    Tras un duro partido, María y Dasha lograron asegurar su pase a la final con parciales de 4 – 6, 6 – 2 y un super tie-break de 10 – 5.

    Finalmente, en la instancia definitiva, Herazo e Ivanova se alzaron con el campeonato al superar a la dupla francesa de Sophia Biolay y Jade Bronay con resultados de 6 – 4 y 7 – 5.

    Más allá de sus 38 títulos en el circuito ITF, María Fernanda Herazo cuenta con una destacada trayectoria en otros escenarios de alto nivel.

    La tenista colombiana ha triunfado en eventos juveniles de prestigio, incluyendo campeonatos en los Grand Slams Junior y el Campeonato Mundial Juvenil.

    Además, ha representado a Colombia en competencias de élite como los Juegos Olímpicos de la Juventud.

    Su palmarés en el Ciclo Olímpico es igualmente impresionante, acumulando múltiples medallas como doble medallista de oro en los Juegos Nacionales.

    Asimismo, doble medallista de oro en los Juegos Bolivarianos; doble medallista de oro en los Juegos Suramericanos; tres preseas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

    Con este nuevo título, María Fernanda Herazo se consolida como una de las figuras más importantes en la historia del tenis profesional colombiano.

    Alejandro Rincón

    Librepensador. Amante de la fotografía, la escritura, la radio y el detrás de cámaras. Periodista por pasión hace 25 años, abogado de profesión. Amante del trabajo de campo, la reportería, la calle.

