María Fernanda Herazo ha inscrito su nombre en la historia del tenis colombiano al convertirse en la jugadora con más títulos del circuito ITF (Federación Internacional de Tenis), alcanzando la cifra de 38 campeonatos.

Este hito se concretó tras obtener el título de dobles en el torneo ITF de Santa Tecla, El Salvador, haciendo dupla con la tenista estadounidense Dasha Ivanova.

La pareja colombo-estadounidense demostró un gran nivel a lo largo del torneo. En la primera ronda, superaron a la dupla de la colombiana María Salinas y la estadounidense Kaya Baker con parciales de 6 – 2 y 6 – 1.

Posteriormente, en cuartos de final, Herazo e Ivanova se impusieron con un contundente 6 – 0 y 6 – 1 ante Isabella Collazos (Colombia) y Avery Alexander (Canadá).

El encuentro de semifinales resultó ser el más exigente, enfrentando al equipo compuesto por la ecuatoriana Mell Reasco y la brasileña Carolina Bohrer.

Tras un duro partido, María y Dasha lograron asegurar su pase a la final con parciales de 4 – 6, 6 – 2 y un super tie-break de 10 – 5.

¡Histórico! María Fernanda Herazo se corona como la reina absoluta del Tenis Colombiano con su título ITF número 38

Finalmente, en la instancia definitiva, Herazo e Ivanova se alzaron con el campeonato al superar a la dupla francesa de Sophia Biolay y Jade Bronay con resultados de 6 – 4 y 7 – 5.

Más allá de sus 38 títulos en el circuito ITF, María Fernanda Herazo cuenta con una destacada trayectoria en otros escenarios de alto nivel.

La tenista colombiana ha triunfado en eventos juveniles de prestigio, incluyendo campeonatos en los Grand Slams Junior y el Campeonato Mundial Juvenil.

Además, ha representado a Colombia en competencias de élite como los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Su palmarés en el Ciclo Olímpico es igualmente impresionante, acumulando múltiples medallas como doble medallista de oro en los Juegos Nacionales.

Asimismo, doble medallista de oro en los Juegos Bolivarianos; doble medallista de oro en los Juegos Suramericanos; tres preseas de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe y una medalla de plata en los Juegos Panamericanos.

Con este nuevo título, María Fernanda Herazo se consolida como una de las figuras más importantes en la historia del tenis profesional colombiano.

Más noticias de Deporte