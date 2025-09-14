María Fernanda Cabal responde a los señalamientos de la viuda de Miguel Uribe Turbay -Comunicado

Resumen: María Fernanda Cabal respondió a la viuda de Miguel Uribe Turbay, quien la acusó de amenazarla y de grabarla. La senadora aclaró que llevaba un micrófono por su trabajo con los medios.

Minuto30.com .- La senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, ha emitido un comunicado oficial para responder a las acusaciones de María Claudia Tarazona, viuda del inmolado precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La viuda, en una entrevista con el canal RCN, señaló a Cabal de «amenazarla» y de intentar grabar la conversación que sostuvieron durante el velorio del político.

En el comunicado, Cabal aclaró que, efectivamente, llevaba un micrófono adherido a su camisa cuando se acercó a darle el pésame a Tarazona, pero que lo hacía por su costumbre de atender a los medios de comunicación de forma permanente en el Congreso. La senadora aseguró que se acercó a Tarazona por «consideración y respeto», y que está muy extrañada con sus declaraciones, ya que en el momento del encuentro la viuda fue «muy amable» con ella.

La senadora aprovechó el comunicado para reiterar que ningún comentario que la viuda de Uribe Turbay haya hecho sobre ella provino de su parte. Además, recalcó que su relación con Miguel era de competencia, «emulación», y que, aunque compartían principios fundamentales, también tenían discrepancias.

«Colombia me conoce»: María Fernanda Cabal

La viuda de Miguel Uribe Turbay, María Claudia Tarazona, concedió una entrevista al canal RCN en la que, visiblemente afectada, aseguró que Cabal la había amenazado, lo que generó una fuerte polémica en el mundo político y en las redes sociales. Las declaraciones de la viuda pusieron en entredicho el papel de la senadora en un momento de dolor para la familia de Uribe Turbay.

En su comunicado, Cabal aseguró que Colombia la conoce y sabe que su compromiso está en «trabajar con honestidad por el país». La senadora, que es una de las figuras más polémicas del Centro Democrático, ha sido blanco de críticas por sus posturas radicales frente al gobierno de Gustavo Petro.

Comunicado de María Fernanda Cabal

