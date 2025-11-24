María Fernanda Cabal denunciará a Gustavo Petro por presunta financiación ilegal y vínculos con estructuras armadas

Resumen: Si se confirma que hubo apoyo financiero, logístico o político de organizaciones armadas ilegales, estaríamos ante una de las mayores afectaciones a la transparencia electoral, dice la senadora

En las próximas horas, la senadora y precandidata presidencial María Fernanda Cabal radicará una denuncia formal ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes contra Gustavo Petro Urrego, con base en la investigación periodística presentada por Noticias Caracol, que expone hechos de extrema gravedad que podrían configurar violaciones a la legislación electoral y penal colombiana.

De acuerdo con la denuncia, existirían indicios sobre una presunta financiación irregular de su campaña presidencial, con posibles aportes y gestiones de estructuras armadas ilegales de las FARC, así como la participación indebida de funcionarios del Estado que habrían actuado como intermediarios entre el entonces candidato y ese grupo armado.

Si se confirma que hubo apoyo financiero, logístico o político de organizaciones armadas ilegales, estaríamos ante una de las mayores afectaciones a la transparencia electoral y a la legitimidad del sistema democrático colombiano, advirtió la senadora.

La acción jurídica solicita que se investigue si dichos hechos vulneraron normas constitucionales, disposiciones del Código Penal, la Ley de Financiamiento de Campañas y principios fundamentales como la transparencia, la legalidad y la igualdad en la contienda electoral.

Cabal afirmó que las revelaciones no pueden ser minimizadas como un simple escándalo mediático, pues involucran la integridad del sistema electoral y la responsabilidad de quien hoy ostenta la más alta dignidad del Estado.

“Gustavo Petro no está por encima de la Constitución ni de la ley. Si su campaña recibió apoyo de estructuras ilegales, debe responder ante la justicia”, puntualizó.

Con esta denuncia, la precandidata presidencial pide que se tomen medidas para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y garantizar que ningún poder, ni siquiera el presidencial, esté al margen del orden jurídico.