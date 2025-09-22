María Enedine Guzmán desapareció en Bello

Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

Resumen: María Enedine Guzmán, una mujer de 47 años, fue reportada como desaparecida el pasado 8 de febrero en el municipio de Bello, Antioquia .

Una de las características físicas más distintivas de María Enedine es un lunar en su mejilla derecha, el cual puede ayudar en su identificación.

Sin embargo, no se cuenta con detalles sobre la ropa que vestía el día de su desaparición.

