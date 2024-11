Tánger (Marruecos), 10 feb (EFE).- María Dueñas volvió de nuevo a los escenarios de Tánger para presentar la traducción en árabe de su exitosa novela 'Sira' y cumplir con la ilusión de acercar la novela a los marroquíes para que puedan leerla en su lengua y conocer su propia historia.

La autora de la novela 'El tiempo entre costuras' (2009), considerada un éxito editorial absoluto de público, asistió esta semana en el Colegio español Santiago Ramón y Cajal en Tánger a la presentación de la traducción en árabe de la segunda parte de esta saga, 'Sira' (2021), cuyo título es el nombre de la protagonista, una costurera que se convirtió en espía durante la Segunda Guerra Mundial.

"La traducción de 'El tiempo entre costuras' y 'Sira' al árabe era para mí una gran ilusión desde el principio, porque el corazón de los dos libros arranca en Marruecos", afirmó la novelista en una entrevista con EFE en el marco de su visita a Marruecos.

Los marroquíes se identifican con la novela

Dueñas elogió el "excelente trabajo" de la traductora marroquí Charifa Dahrouch, que se encargó de verter al árabe su exitosa obra, que ya había sido traducida en otros idiomas como el inglés, el francés, el holandés, el italiano, el rumano, el portugués y el catalán.

La versión traducida "está gustando igual que la española porque la calidad de la traducción es excelente. No se pierden detalles, se puede seguir las aventuras de la protagonista y disfrutar de esos ambientes y coordenadas de tiempo espacio en los que se mueve Sira", agregó.

Explicó que la reacción de los lectores marroquíes es "cálida y positiva", porque para muchos de ellos 'Sira' habla de un mundo pasado que también conocieron o que conocieron sus padres. "Para ellos también a veces descubren cosas de su propio país, que desconocían", añadió.

La escritora destacó la importancia del legado histórico y cultural de la presencia española en Marruecos y cómo lo ha reflejado en su obra, que está dedicada a los españoles que vivieron en el país magrebí y a los marroquíes que con ellos convivieron.

"Yo soy descendiente de ese legado. Soy hija de una tetuaní española y mis abuelos vivieron en Tetuán durante casi 40 años, y aunque yo nací y crecí en España a mi alrededor siempre estuvo esa memoria de mi familia de los años felices en los que vivieron en Marruecos", relató.

Un homenaje a tiempos felices

Dueñas confesó que lo que le motivó a escribir la segunda parte de 'El tiempo entre costuras' fue esa tentación de reencontrarse con 'Sira', la protagonista, y de volver a esos mundos en los que fue feliz.

"La idea surgió en un viaje a Tánger, justo antes de la pandemia. Pensé que no podía dejar la historia sin avanzar, y tenía que volver a estos mundos en los que Sira fue feliz en la primera parte de su vida y a ellos volvió otra vez en la segunda", comentó.

Dueñas consideró ambas novelas como "un homenaje a esta memoria familiar" y "en gran forma a un tiempo que duró unas décadas y que terminó".

"Quería rendir un pequeño tributo a ese período de tiempo en concreto y a quienes lo vivieron", dijo.

La escritora reconoció que escribir las dos novelas supuso un trabajo de documentación "grande e intenso", pero afirmó que también fue "muy gratificante y enriquecedor" para ella poder volver a las fuentes de aquellos años para reconstruir cómo era aquel mundo.

"He utilizado recursos de muchos tipos: la memoria de los que siguen vivos, que todavía son muchos españoles y marroquíes que recuerdan aquel tiempo porque lo vivieron en primera persona, incluyendo a mi propia familia", recordó añadiendo que recurrió también a periódicos, novelas y biografías de aquella época.

Dueñas reveló que ahora mismo está escribiendo una novela sobre la cual no dio más detalles, aunque precisó que no tendrá nada que ver con Marruecos, porque su intención, de momento, no es volver a 'Sira', pero no sabe "qué vendrá después".

"Seguramente, en algún momento del futuro veremos qué pasó con Tánger, con 'Sira', con Marruecos y con el mundo en general, pero todavía no ha llegado ese día", concluyó.

