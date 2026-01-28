María del Carmen Zapata desapareció en Medellín

Resumen: María del Carmen Zapata Berrío es una mujer de 74 años, de nacionalidad colombiana. Su identidad de género es mujer y no presenta señales particulares registradas. Al momento de su desaparición no se reportaron rasgos físicos distintivos adicionales.

María del Carmen Zapata Berrío es una mujer de 74 años, de nacionalidad colombiana. Su identidad de género es mujer y no presenta señales particulares registradas. Al momento de su desaparición no se reportaron rasgos físicos distintivos adicionales.

Vestía una blusa rosada, leggins negros y sandalias de color café. Estos elementos de vestimenta constituyen la principal referencia visual disponible para su identificación, ya que no se cuenta con otros accesorios o características especiales.

La desaparición ocurrió en la ciudad de Medellín el día 27 de enero de 2026. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del hecho, por lo que la información disponible se centra en sus datos personales, vestimenta y el lugar y fecha en que fue vista por última vez.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes