Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
Pico y Placa Medellín Miércoles: 1 - 8 1 - 8
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    María del Carmen Zapata desapareció en Medellín

    Desapareció el día 27 de enero en Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    María del Carmen Zapata desapareció en Medellín

    Resumen: María del Carmen Zapata Berrío es una mujer de 74 años, de nacionalidad colombiana. Su identidad de género es mujer y no presenta señales particulares registradas. Al momento de su desaparición no se reportaron rasgos físicos distintivos adicionales.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    María del Carmen Zapata Berrío es una mujer de 74 años, de nacionalidad colombiana. Su identidad de género es mujer y no presenta señales particulares registradas. Al momento de su desaparición no se reportaron rasgos físicos distintivos adicionales.

    Vestía una blusa rosada, leggins negros y sandalias de color café. Estos elementos de vestimenta constituyen la principal referencia visual disponible para su identificación, ya que no se cuenta con otros accesorios o características especiales.

    La desaparición ocurrió en la ciudad de Medellín el día 27 de enero de 2026. Hasta el momento no se han proporcionado más detalles sobre las circunstancias del hecho, por lo que la información disponible se centra en sus datos personales, vestimenta y el lugar y fecha en que fue vista por última vez.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.