Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
Pico y Placa Medellín Martes: 0 - 3 0 - 3
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    María de Jesús Berrocal desapareció en Medellín

    Desapareció el 16 de febrero en el barrio Santander de Medellín

    Publicado por: Juan Manuel

    María de Jesús Berrocal desapareció en Medellín

    Resumen: María de Jesús Berrocal Torralvo, mujer de 20 años de edad, de nacionalidad colombiana e identidad de género femenina, fue reportada como desaparecida el 16 de febrero de 2026 en el barrio Santander de Medellín. Al momento de su desaparición, vestía un buso con capota color lila, jean ancho azul claro con rotos a la altura de las rodillas y tenis Vans negros con rayas blancas.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.

    María de Jesús Berrocal Torralvo, mujer de 20 años de edad, de nacionalidad colombiana e identidad de género femenina, fue reportada como desaparecida el 16 de febrero de 2026 en el barrio Santander de Medellín. Al momento de su desaparición, vestía un buso con capota color lila, jean ancho azul claro con rotos a la altura de las rodillas y tenis Vans negros con rayas blancas.

    Como señales particulares, presenta varios tatuajes distintivos: en la espalda tiene un tatuaje grande de dos peces, uno de color negro orientado hacia abajo y otro de color rojo orientado hacia arriba. En el estómago tiene un tatuaje de unas alas y en los antebrazos los nombres “Juno” y “Valentín”. Además, tiene una cicatriz en un pie.

    La información suministrada busca facilitar su identificación y apoyar su pronta localización. Cualquier dato que contribuya a establecer su paradero puede ser clave para las autoridades y sus familiares.

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez muestra imágenes inéditas de los que armaron desmanes en el Atanasio

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.