María de Jesús Berrocal desapareció en Medellín

Resumen: María de Jesús Berrocal Torralvo, mujer de 20 años de edad, de nacionalidad colombiana e identidad de género femenina, fue reportada como desaparecida el 16 de febrero de 2026 en el barrio Santander de Medellín . Al momento de su desaparición, vestía un buso con capota color lila, jean ancho azul claro con rotos a la altura de las rodillas y tenis Vans negros con rayas blancas.

Como señales particulares, presenta varios tatuajes distintivos: en la espalda tiene un tatuaje grande de dos peces, uno de color negro orientado hacia abajo y otro de color rojo orientado hacia arriba. En el estómago tiene un tatuaje de unas alas y en los antebrazos los nombres “Juno” y “Valentín”. Además, tiene una cicatriz en un pie.

La información suministrada busca facilitar su identificación y apoyar su pronta localización. Cualquier dato que contribuya a establecer su paradero puede ser clave para las autoridades y sus familiares.

