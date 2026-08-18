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Resumen: María Clara Álvarez Hurtado, de 17 años, sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida desde el 13 de agosto de 2026.

María Clara Álvarez desapareció en el municipio de La Estrella

María Clara Álvarez Hurtado, de 17 años, sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida desde el 13 de agosto de 2026.

La desaparición ocurrió en el sector La Tablaza, municipio de La Estrella, Antioquia. Al momento de su desaparición, María Clara vestía una camiseta azul con letras blancas, short negro y chanclas de color beige con café.

Se solicita a la ciudadanía estar atenta a cualquier información que permita establecer su paradero y comunicarla oportunamente a las autoridades competentes.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes