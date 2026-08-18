Menú Últimas noticias
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
Pico y Placa Medellín Martes: 1 - 4 1 - 4
  • Medellín
  • Bogotá
  • Cali
  • Antioquia
  • Colombia
  • Política
  • Deporte
  • Economía
  • Entretenimiento
  • Nacional
  • DIM
  • Más
    • Minuto30 App

    ¡Instala nuestra App Web!

    Agrega Minuto30 a tu pantalla de inicio para acceder más rápido a las noticias.

    María Clara Álvarez desapareció en el municipio de La Estrella

    Se encuentra desaparecida desde el 13 de agosto en el sector La Tablaza

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA CLARA ALVAREZ HURTADO
    María Clara Álvarez desapareció en el municipio de La Estrella

    Resumen: María Clara Álvarez Hurtado, de 17 años, sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida desde el 13 de agosto de 2026.

    Este resumen se realiza automáticamente. Si encuentra errores por favor lea el artículo completo.
    Agrega Minuto30 como fuente preferida en Google Haz clic y recibe más noticias nuestras cuando consultes en Google. Agregar

    María Clara Álvarez Hurtado, de 17 años, sexo femenino, identidad de género mujer y nacionalidad colombiana, se encuentra desaparecida desde el 13 de agosto de 2026.

    La desaparición ocurrió en el sector La Tablaza, municipio de La Estrella, Antioquia. Al momento de su desaparición, María Clara vestía una camiseta azul con letras blancas, short negro y chanclas de color beige con café.

    Se solicita a la ciudadanía estar atenta a cualquier información que permita establecer su paradero y comunicarla oportunamente a las autoridades competentes.

    5 BOLETIN MARIA CLARA ALVAREZ HURTADO

    Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes


    Logo Google noticiasReciba noticias de Minuto30 Colombia desde Google News
    Anuncio
    Minuto30 TV

    Fico Gutiérrez entrega avances sobre procesos contra la Alcaldía de Quintero por corrupción

    Comentarios

    Valoramos la moderación y el respeto en nuestras conversaciones. Gracias por contribuir a un espacio positivo.