María Camila Rojas desapareció en Medellín

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Resumen: María Camila Rojas Chalarca es una mujer colombiana de 29 años, cuya identidad de género es mujer.

María Camila Rojas Chalarca es una mujer colombiana de 29 años, cuya identidad de género es mujer.

Fue reportada como desaparecida el 30 de septiembre de 2026, en el barrio Villahermosa.

Como señal particular, se registra un tatuaje con la palabra “Camila” en el pie derecho. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes