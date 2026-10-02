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    María Camila Rojas desapareció en Medellín

    Fue reportada como desaparecida el 30 de septiembre, en el barrio Villahermosa

    Publicado por: Juan Manuel

    MARIA CAMILA ROJAS CHALARCA
    María Camila Rojas desapareció en Medellín

    Resumen: María Camila Rojas Chalarca es una mujer colombiana de 29 años, cuya identidad de género es mujer.

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    María Camila Rojas Chalarca es una mujer colombiana de 29 años, cuya identidad de género es mujer.

    Fue reportada como desaparecida el 30 de septiembre de 2026, en el barrio Villahermosa.

    Como señal particular, se registra un tatuaje con la palabra “Camila” en el pie derecho. No se cuenta con información sobre las prendas de vestir o accesorios que llevaba al momento de su desaparición.

    2 BOLETIN MARIA CAMILA ROJAS CHALARCA

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