La tenista María Camila Osorio perdió la primera ronda del torneo de Nottingham (Inglaterra), que se lleva a cabo sobre hierba, al caer con la número 5 del mundo y principal favorita, la griega Maria Sakkari, por 6-2 y 6-3 en 1 hora y 15 minutos.

Sakkari tuvo un buen ránking frente a Osorio, en un duelo en el que la representante de Grecia tuvo siempre la iniciativa. Por su parte, la cucuteña en tres ocasiones perdió su turno de saque en el primer set, y solo una vez en el segundo, en el que el compromiso estuvo más parejo.

