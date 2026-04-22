María Camila Arias desapareció en Bello

Resumen: María Camila Arias Montoya es una mujer de 21 años, de sexo femenino y nacionalidad colombiana. No se reporta información adicional sobre señales particulares en los registros disponibles.

María Camila Arias Montoya es una mujer de 21 años, de sexo femenino y nacionalidad colombiana. No se reporta información adicional sobre señales particulares en los registros disponibles.

En cuanto a su vestimenta, al momento de la referencia se indica que llevaba un vestido corto de color oscuro, acompañado de tenis negros con blanco de la marca Fox. No se mencionan otros accesorios u objetos adicionales.

Su desaparición habría ocurrido el 12 de abril de 2026 en el municipio de Bello, en el sector La Cumbre. Hasta el momento no se dispone de más detalles asociados a las circunstancias del hecho.

Si considera que esta búsqueda no es procedente, acuda personalmente ante las Autoridades competentes